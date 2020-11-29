Бразилец сообщил родным, что не рассчитывает на продление контракта с "горожанами" и искать новое место работы, утверждает Mirror.

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Фернандиньо заинтересовал клубы из родной Бразилии и США. В МЛС выступает Нью-Йорк Сити, который является партнерским клубом Манчестер Сити и без проблем сможет подписать ветерана. В мае бразильцу исполнится 36 лет, но завершать карьеру он точно не будет.

Напомним, Фернандиньо присоединился к Манчестер Сити в 2013-м, перейдя из донецкого Шахтера за 40 млн евро.

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