Хавбек Манчестер Сити Фернандиньо не собирается покидать "горожан" в ближайшее время.

Бразилец в ближайшее время продолжит сотрудничество с Манчестер Сити, поскольку действующее соглашение Фернандиньо завершается уже будущего лета, сообщает The Telegraph.

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Отмечается, что опорник имеет предложения от клубов из Европы и Южной Америки, но сам Ферна убежден, что может продолжить выступать на высоком уровне. Несмотря на это, Манчестер Сити ищет долгосрочную замену бразильцу, а главным кандидатом является хавбек Сассуоло Мануэль Локателли.

К слову, Фернандиньо провел 33 поединка в составе "горожан" в текущем сезоне, отметившись голом и 2 ассистами.

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