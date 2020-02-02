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Фернандиньо отметил впечатляющий юбилей в футболке Манчестер Сити

19:00 148 Читати українською
Фернандиньо отметил впечатляющий юбилей в футболке Манчестер Сити
Фернандиньо / Getty Images

Матч 25 тура АПЛ против Тоттенхэма стал особенным для хавбека Манчестер Сити Фернандиньо.

63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хын Мин
 
Александр Зинченко 61’
61’ Александр Зинченко
63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хын Мин

Бразилец отметил юбилей – 300 матчей в футболке "горожан", информирует официальный Twitter клуба.

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Особый статус Фернандиньо подчеркивает то, что на поединок с Тоттенхэмом он вывел свою команду с капитанской повязкой. Напомним, "горожане" заплатили Шахтеру 40 млн евро за бразильца в июне 2013 года. С тех пор он трижды выигрывал золотые медали АПЛ, завоевал четыре Кубка лиги, один Кубок Англии и два Суперкубка Англии.

Напомним, недавно Фернандиньо продлил контракт с Манчестер Сити до лета 2021 года.

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Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Тоттенхэм - Манчестер Сити Англия Фернандиньо Фернандиньо
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