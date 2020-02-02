Фернандиньо отметил впечатляющий юбилей в футболке Манчестер Сити

Матч 25 тура АПЛ против Тоттенхэма стал особенным для хавбека Манчестер Сити Фернандиньо.

Бразилец отметил юбилей – 300 матчей в футболке "горожан", информирует официальный Twitter клуба.

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Особый статус Фернандиньо подчеркивает то, что на поединок с Тоттенхэмом он вывел свою команду с капитанской повязкой. Напомним, "горожане" заплатили Шахтеру 40 млн евро за бразильца в июне 2013 года. С тех пор он трижды выигрывал золотые медали АПЛ, завоевал четыре Кубка лиги, один Кубок Англии и два Суперкубка Англии.

Напомним, недавно Фернандиньо продлил контракт с Манчестер Сити до лета 2021 года.

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