Бразилец поставил подпись под соглашением, рассчитанным до лета 2022-го. Этот сезон станет девятым для Фернандиньо в составе "горожан", сообщает официальный сайт клуба.

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"Я думаю, что Манчестер и Великобритания в целом могут дать вам все, чтобы жить здесь наилучшим образом. Это образование, здравоохранение, спокойствие и условия, чтобы вы также могли выполнять свою работу.

Это был, как я могу сказать, хороший момент, чтобы решить остаться здесь еще на год. Конечно же, моя семья очень счастлива. Мой сын, он сейчас начинает играть в футбол. Надеюсь, он пойдет по пути своего отца!" – сказал Фернандиньо.

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