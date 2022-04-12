Сегодня 36-летний бразилец заявил, что покинет Ман Сити в конце сезона. Хосеп Гвардиола, как и фанаты, до последнего не знал о решении футболиста. Затем в Twitter Фернандиньо объяснил свои слова.

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"Я был на 100 процентов честным и спонтанным, отвечая на вопросы на нынешней пресс-конференции. Но всем, кто меня знает, также известно, что моя самая большая честность связана с Ман Сити и моими капитанскими обязанностями.

Я полностью сосредоточен на завоевании всех титулов, за которые мы боремся. О своем будущем я уже буду говорить только в конце сезона. Продолжаем работать", – написал бразилец.

Фернандиньо перешел в Манчестер Сити из Шахтера летом 2013 года за 35 миллионов фунтов. Он провел в Манчестере 9 сезонов, выиграв четыре раза АПЛ, один Кубок Англии и 6 Кубков лиги. В этом сезоне бразилец стал явным запасным у Гвардиолы и сыграл всего 23 матча.

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