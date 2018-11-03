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Фернандиньо, Обамеянг и еще 4 футболиста претендуют на звание лучшего игрока октября в АПЛ

2 ноября 21:57 19 Читати українською
Фернандиньо, Обамеянг и еще 4 футболиста претендуют на звание лучшего игрока октября в АПЛ
Фернандиньо / Goal.com

Стартовало голосование на звание лучшего игрока октября в чемпионате Англии.

Среди претендентов есть бывший игрок Шахтера, который сейчас выступает за Манчестер Сити – Фернандиньо, сообщает официальный сайт Английской Премьер-лиги.

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Кроме бразильца на звание лучшего футболиста претендуют: Пьер-Эмерик Обамеянг из Арсенала, Росс Баркли из Челси, Антони Мартиаль из Манчестер Юнайтед, Мэтью Райан из Брайтона и Каллум Уилсон из Борнмута.

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Напомним, Фернандиньо выступал за Шахтер с 2005 по 2013 год, после чего бразильский полузащитник и перешел в Манчестер Сити.

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