Фернандиньо, Обамеянг и еще 4 футболиста претендуют на звание лучшего игрока октября в АПЛ

Стартовало голосование на звание лучшего игрока октября в чемпионате Англии.

Среди претендентов есть бывший игрок Шахтера, который сейчас выступает за Манчестер Сити – Фернандиньо, сообщает официальный сайт Английской Премьер-лиги.

Зинченко может стать заменой Фернандиньо в Манчестер Сити? В сети обсуждают такой вариант

Кроме бразильца на звание лучшего футболиста претендуют: Пьер-Эмерик Обамеянг из Арсенала, Росс Баркли из Челси, Антони Мартиаль из Манчестер Юнайтед, Мэтью Райан из Брайтона и Каллум Уилсон из Борнмута.

Обамеянг побил рекорд Анри

Напомним, Фернандиньо выступал за Шахтер с 2005 по 2013 год, после чего бразильский полузащитник и перешел в Манчестер Сити.

6️⃣ #PL stars, 1️⃣ @EASportsFIFA Player of the Month award for October...



Who are you voting for?



Choose https://t.co/rZTpPmjBGq #PLAwards pic.twitter.com/3Irq9AUGOw