Фернандиньо: Не хочу загадывать, когда завершу профессиональную карьеру

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо признался, что пока не думает о завершении профессиональной карьеры.

"Я благодарю Бога за то, что он дал мне это тело. Каждые три дня я должен быть психологически готов, я должен совершенствовать свое тело. Конечно, я забочусь о себе, также у нас есть замечательный персонал, который помогает нам восстанавливаться.

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Я всегда говорил, что буду играть, пока мой разум позволит мне это. Главное, что я чувствую себя мотивированным и счастливым, когда выхожу на поле. Поэтому я не хочу загадывать. До 37, 38 или до 40 лет буду играть. Посмотрим", – цитирует бразильского хавбека Manchester Evening News.

Отметим, что в текущем сезоне 34-летний Фернандиньо сыграл за Манчестер Сити 9 матчей во всех турнирах. После череды травм Хосеп Гвардиола несколько раз использовал экс-хавбека Шахтера на позиции центрального защитника.

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