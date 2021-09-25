"Я попал туда в 20 лет, и это был настоящий шок. Согласовал свой переход с Шахтером, но остался еще на шесть месяцев в Атлетико Паранаэнсе. Тем временем к "горнякам" присоединились Жадсон и Иван (Иван Сарайва де Соуза, – прим.), которые выступали за Атлетико до конца 2004 года.

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Тогда еще не было WhatsApp, поэтому я звонил им по телефону и спрашивал, как обстоят дела в клубе и городе. Они сказали, что самое яркое отличие от Бразилии – это размер бонусов за победу в матче: "Это 7 тысяч долларов", – сказали они. Ничего себе, представляете? Это были большие деньги. Чтобы сравнить реалии, в 2004 году мы боролись за титул чемпиона с Сантосом, а наш бонус составлял 900 бразильских реалов (169 долларов, – прим.). В итоге я переехал туда в июле, когда в Европе было уже лето – город был очень красивым.

Трудности? Начнем с того, что языковой барьер был большим препятствием, потому что мне нужен был переводчик для всего: чтобы заказать такси, или для других элементарных вещей. Но бразильцы, которые уже были там, очень помогли мне, и со временем я выучила язык и мог наладить коммуникацию самостоятельно. Я прекрасно провел время в Шахтере, именно поэтому пробыл там аж восемь лет", – рассказал Фернандиньо в интервью FourFourTwo.

Напомним, в 2013-м году хавбек перешел в Манчестер Сити за 40 млн евро.

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