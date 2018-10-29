Фернандиньо: Рад, что вернулся в Украину

Хавбек Манчестер Сити Фернандиньо, который ранее выступал за Шахтер, поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов.

"Рад, что вернулся сюда, увидел знакомые лица и встретился с друзьями. Это был очень важный матч для нас, мы заслужили эту победу.

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Мы контролировали игру соперника, не давали им контратаковать, поскольку у Шахтера быстрые игроки. Мы прекрасно пользовались свободными зонами спереди и создали множество голевых моментов. Могли забить и больше, но рады, чтобы взяли три очка", – цитирует Фернандиньо официальный сайт УЕФА.

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Напомним, Фернандиньо выступал за Шахтер с 2005 по 2013 год, после чего перешел в Манчестер Сити, где также стал одним из лидеров.