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Фернандиньо: Рад, что вернулся в Украину

24 октября 09:44 195 Читати українською
Фернандиньо: Рад, что вернулся в Украину
Фернандиньо / УЕФА

Хавбек Манчестер Сити Фернандиньо, который ранее выступал за Шахтер, поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов.

"Рад, что вернулся сюда, увидел знакомые лица и встретился с друзьями. Это был очень важный матч для нас, мы заслужили эту победу.

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Мы контролировали игру соперника, не давали им контратаковать, поскольку у Шахтера быстрые игроки. Мы прекрасно пользовались свободными зонами спереди и создали множество голевых моментов. Могли забить и больше, но рады, чтобы взяли три очка", – цитирует Фернандиньо официальный сайт УЕФА.

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Напомним, Фернандиньо выступал за Шахтер с 2005 по 2013 год, после чего перешел в Манчестер Сити, где также стал одним из лидеров.

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Шахтер - Манчестер Сити: Вторник 23 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 3
Манчестер Сити
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Манчестер Сити Манчестер Сити Шахтер Шахтер Лига чемпионов Шахтер - Манчестер Сити Фернандиньо Фернандиньо
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