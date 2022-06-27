Фернандиньо официально вернулся в Атлетико Паранаэнсе, где играет бывший игрок сборной Украины
Опорный полузащитник Фернандиньо после прощания с Манчестером Сити не долго оставался без работы.
37-летний бразилец на правах свободного агента стал игроком Атлетико Паранаэнсе, сообщает пресс-служба клуба. Контракт с Ферной рассчитан на два года, после чего, по всей вероятности, он повесит бутсы на гвоздь.
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"Красно-черные" – не чужды хавбеку. Именно в команде из Куритибы он начинал свою профессиональную карьеру, после чего в 2005 году перебрался в Шахтер. Фернандиньо очень солидно отыграл 8 сезонов за "горняков", те продали его в Ман Сити, где он стал легендой (383 поединка, 14 трофеев). Этим летом завершилась эпоха игрока и на Этихаде.
К слову, в составе Атлетико Паранаэнсе, который идет третьим в бразильской Серии А, выступает бывший игрок Шахтера и сборной Украины Марлос, а также представитель Динамо Витинью.