Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо получил три предложения для продолжения карьеры, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети Твиттер.

Манчестер Сити уже нашел замену Фернандинью – придется выплатить 60 миллионов отступных

Контракт бразильца с "горожанами" заканчивается 30 июня 2022 года и экс-звезда Шахтера готов вернуться на родину. Там футболиста уже ждет приглашение от Атлетико Паранаэнсе – клуб предложил 37-летнему хавбеку соглашение сроком на 2 года.

Напомним, Фернандиньо был в системе Атлетико Паранаэнсе с 2000 по 2005 год, а затем перешел в Шахтер.

К слову, сейчас за "красно-черных" выступает экс-динамовец Витиньо и экс-"горняк" Марлос.

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