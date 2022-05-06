Фернандинью может стать одноклубником Марлоса и Витинью – звезда Ман Сити имеет три варианта продолжения карьеры
Бразилец рассматривает возможность возвращения на родину.
Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо получил три предложения для продолжения карьеры, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети Твиттер.
Манчестер Сити уже нашел замену Фернандинью – придется выплатить 60 миллионов отступных
Контракт бразильца с "горожанами" заканчивается 30 июня 2022 года и экс-звезда Шахтера готов вернуться на родину. Там футболиста уже ждет приглашение от Атлетико Паранаэнсе – клуб предложил 37-летнему хавбеку соглашение сроком на 2 года.
Напомним, Фернандиньо был в системе Атлетико Паранаэнсе с 2000 по 2005 год, а затем перешел в Шахтер.
К слову, сейчас за "красно-черных" выступает экс-динамовец Витиньо и экс-"горняк" Марлос.
Реал победил Ман Сити в битве за финал ЛЧ – триумф Анчелотти, психологическое фиаско Пепа и топовый матч Зинченко