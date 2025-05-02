Фернандеш установил историческое достижение в Лиге Европы: Бруну единственное светлое пятно МЮ в сезоне
Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш стал автором рекорда Лиги Европы по результативности.
Несмотря на ужасные результаты в текущем сезоне АПЛ, Манчестер Юнайтед мчится в финал Лиги Европы.
Дубль Фернандеша и удаление Вивиана в видеообзоре матча Атлетик – Манчестер Юнайтед – 0:3
Уверенная победа на выезде над Атлетиком Бильбао со счетом 3:0 дарит отличные шансы "красным дьяволам" на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Но этого бы не случилось без Бруну Фернандеша.
Португальский лидер манкунианцев оформил исторический рекорд за все время проведения Лиги Европы. Фернандеш – первый игрок, который оформил более 30 результативных действий в плей-офф ЛЕ. Об этом сообщают аналитики Squawka.
Всего в активе Бруну 19 голов и 12 ассистов в 32-х матчах за все время выступлений в этом турнире.
Манчестер Юнайтед со скандалом разгромил Атлетик в полуфинале ЛЕ, Тоттенхэм победил Буде-Глимт