Несмотря на ужасные результаты в текущем сезоне АПЛ, Манчестер Юнайтед мчится в финал Лиги Европы.

Дубль Фернандеша и удаление Вивиана в видеообзоре матча Атлетик – Манчестер Юнайтед – 0:3

Уверенная победа на выезде над Атлетиком Бильбао со счетом 3:0 дарит отличные шансы "красным дьяволам" на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Но этого бы не случилось без Бруну Фернандеша.

Португальский лидер манкунианцев оформил исторический рекорд за все время проведения Лиги Европы. Фернандеш – первый игрок, который оформил более 30 результативных действий в плей-офф ЛЕ. Об этом сообщают аналитики Squawka.

Всего в активе Бруну 19 голов и 12 ассистов в 32-х матчах за все время выступлений в этом турнире.

Bruno Fernandes is the first player in Europa League history to be directly involved in 30+ goals in the knockout rounds of the competition.



◉ 19 goals

◉ 12 assists



He’s done it in 32 knockout round appearances. ? pic.twitter.com/KepN7YIgmd — Squawka (@Squawka) May 1, 2025

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