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Фернандеш покинул расположение сборной Португалии и не сыграет с Украиной

17:49 97 Читати українською
Фернандеш покинул расположение сборной Португалии и не сыграет с Украиной
Бруну Фернандеш / фото из соцсетей

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш не поможет своей команде в первых матчах отбора к Евро-2020.

 

Сегодня сборная Португалии провела первую тренировку, в которой приняли участие почти все футболисты, которые готовятся к матчу против Украины.

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Под руководством Фернанду Сантуша занимались 24 из 25 приглашенных на сбор футболистов. После проведения нескольких тестов, медицинский штаб сборной Португалии решил, что атакующий полузащитник Спортинга Бруну Фернандеш не сможет помочь команде в поединках против Украины и Сербии. Футболист уже отправился в расположение своего клуба.

Поединок Португалия – Украина в рамках отбора к Евро-2020 состоится в Лиссабоне 22 марта. Через три дня после этого чемпионы Европы также примут дома сербов.

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Евро-2020 Португалия - Украина Португалия Португалия Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
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