Фернандеш покинул расположение сборной Португалии и не сыграет с Украиной

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш не поможет своей команде в первых матчах отбора к Евро-2020.

Сегодня сборная Португалии провела первую тренировку, в которой приняли участие почти все футболисты, которые готовятся к матчу против Украины.

Роналду прибыл в расположение сборной Португалии и провел первую тренировку

Под руководством Фернанду Сантуша занимались 24 из 25 приглашенных на сбор футболистов. После проведения нескольких тестов, медицинский штаб сборной Португалии решил, что атакующий полузащитник Спортинга Бруну Фернандеш не сможет помочь команде в поединках против Украины и Сербии. Футболист уже отправился в расположение своего клуба.

Поединок Португалия – Украина в рамках отбора к Евро-2020 состоится в Лиссабоне 22 марта. Через три дня после этого чемпионы Европы также примут дома сербов.

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