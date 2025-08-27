Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш не желает покидать клуб, чтобы иметь регулярную игровую практику в АПЛ в год чемпионата мира.

Бруну Фернандеш может покинуть Манчестер Юнайтед через год. Как информирует Daily Mail, капитан "красных дьяволов" хочет провести в АПЛ еще один сезон и избежать лишних сложностей при подготовке к чемпионату мира.

После ЧМ-2026 португалец будет готов рассмотреть другие варианты, включая предложения саудовских, американских клубов и команд из других топ-лиг Европы. Этим летом он отказал Аль-Хилялю, который был крайне настойчивым.

Бруну играет за МЮ с сезона 2019/20.

