toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНА U-19 - ПОРТУГАЛИЯ U-19 МАРИУПОЛЬ - ЮРГОРДЕН ТРАНСФЕРЫ

Фергюсон впервые обратился к болельщикам после инсульта

17:10 86 Читати українською
Фергюсон впервые обратился к болельщикам после инсульта

Легендарный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон обратился с благодарностью к болельщикам.

"Во-первых, я хотел бы поблагодарить специалистам медучреждений, в которых я проходил лечение. Если бы не люди, которые ухаживали за мной, то я бы сейчас здесь не сидел. Спасибо им от себя и от имени всей моей семьи.

Фергюсон выписан из больницы

Мне очень приятно было получить большое число сообщений со всего мира с пожеланиями выздоровления. Все ваши добрые слова очень мне помогли, поэтому большое спасибо всем за поддержку.

Наконец, я надеюсь, что смогу позже в этом сезоне снова следить за МЮ, поэтому я хочу пожелать Жозе Моуринью и всем игроками команды удачи.

Спасибо Вам большое", – сказал Фергюсон в видеообращении.

Напомним, 4 мая сэр Алекс был госпитализирован из-за кровоизлияния в мозг. Операция прошла успешно.

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Алекс Фергюсон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
36
мин
РБ Лейпциг
19:30
Хэкен
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук