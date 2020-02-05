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Фергюсон трогательно поздравил Роналду с Днем рождения

20:07 43 Читати українською
Фергюсон трогательно поздравил Роналду с Днем рождения
Фергюсон и Роналду / Reuters

Легендарный экс-тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон поздравил бывшего подопечного Криштиану Роналду с Днем рождения.

"Криштиану, поздравляю. Спасибо за все, что ты сделал для меня и Манчестер Юнайтед. Ты великий игрок и, что самое важное, великий человек", – приводит слова Фергюсона Record.

"С Днем рождения меня!" – Роналду иронично поздравил себя с 35-летием

Напомним, именно под руководством Фергюсона Роналду стал звездой мирового масштаба. Криштиану выступал за Манчестер Юнайтед с 2003 по 2009 годы и выиграл в составе манкунианцев свой первый "Золотой мяч".

К слову, Роналду провел 19 матчей в текущем сезоне чемпионата Италии, записав в свой актив 19 голов и 2 ассиста.

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Теги
Испания Криштиану Роналду Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон
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