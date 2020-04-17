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Фергюсон пытался продать Роналду в Барселону, а не в Реал

21:33 68 Читати українською
Фергюсон пытался продать Роналду в Барселону, а не в Реал
Роналду и Фергюсон / фото с открытых источников

Бывший президент мадридского Реала Рамон Кальдерон вспомнил переговоры о переходе Криштиану Роналду в мадридский клуб.

"Переговоры по Роналду продолжались между 2007 и 2008 годами. Это были тяжелые переговоры с Манчестер Юнайтед. Очевидно, они не хотели терять игрока, но Криштиану сдержал слово, которое мне дал. Он хотел приехать в Реал.

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На самом деле Фергюсон не хотел, чтобы Роналду ушел, потому что ему не очень нравился Реал. Алекс видел в Мадриде то, чего хотел бы достичь в Манчестер Юнайтед. Именно поэтому он предложил Роналду Барселоне. Каталонцы были в восторге от такой возможности. Но Криштиану был непреклонен в своем решении. Он сказал, что подписал с Рамоном Кальдероном соглашение о переходе в Реал", – сказал Кальдерон в интервью Al Mayadeen.

Напомним, Рамон Кальдерон был президентом мадридского Реала с 2 июля 2006 по 16 января 2009 года. Криштиану перешел в мадридский клуб летом 2019, став на тот момент самым дорогим игроком мира.

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Испания Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Рамон Кальдерон Криштиану Роналду Криштиану Роналду Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Алекс Фергюсон
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