"Тотти? Нам понравился игрок, и мы хотели включить его в наш состав. Но когда мы проявили заинтересованность, сразу стало понятно, что Тотти не хочет покидать Рим.

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Он был глубоко привязан к своему городу. Его резюме четкое. Тотти надевал только футболку Ромы", – приводит слова Фергюсона Football-Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Тотти всю карьеру провел в составе Ромы, отдав клубу 24 года. За это время Франческо провел 785 матчей во всех соревнованиях, наколотив 307 голов и отдав 184 результативных передач.

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