"Роналду мечтал о переходе в Реал, и я не стал возражать. Парень с Мадейры попал к нам сразу после своего 18-летия и провел шесть потрясающих лет. Я считаю, что это был прекрасный период в истории Манчестер Юнайтед, и у меня была возможность его заменить. Мы взяли Антонио Валенсию, он был замечателен, поэтому нам в этом плане повезло.

"Пришел, увидел, победил": Фергюсон сравнил Роналду с Цезарем после возвращения в Манчестер Юнайтед

Я знал, что Криштиану будет настолько хорош. Конечно же, я понимал это. Реал – единственный клуб, в котором из года в год появлялись игроки мирового класса. Эта команда регулярно выигрывала Лигу чемпионов. Нужно отдать им должное – это клуб, в котором мечтает оказаться любой футболист", – цитирует Фергюсона официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Напомним, Роналду перебрался в Реал летом 2009 года, где закрепился в статусе иконы мирового футбола, завоевав 5 "Золотых мячей". Прошлым летом Криштиану вернулся в Манчестер, где в 4 матчах успел забить 4 гола.

Челси – Ман Сити: Гвардиола разбивает непобедимого лидера АПЛ не без случайности – Зинченко получил мастер-класс