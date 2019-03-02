Фергюсон поздравил Паркера с назначением на пост тренера Фулхэма

Исполняющий обязанности главного тренера Фулхэма Скотт Паркер сообщил, что легендарный экс-наставник Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон прислал ему трогательное сообщение после назначения в лондонский клуб.

"У меня не много друзей. Но после вчерашнего назначения телефон разрывался от сообщений. Сэр Алекс написал мне, это невероятно! Подумать только, он потратил время, чтобы написать мне объемное сообщение с собственными советами. Это мотивирует.

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Благодарен руководству клуба за предоставленную возможность. Это очень важная работа, с нетерпением жду, когда приступлю к исполнению своих обязанностей.

Понятно, что Фулхэм находится в очень сложной ситуации. Но в прошлом сезоне эти ребята были одними из лучших в Чемпионшипе. Моя задача – вернуть баланс и уверенность в своих силах", – цитирует Паркера ESPN.

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Фулхэм после 28 туров занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков. От спасительного 17-го места лондонцы отстают на 10 очков.