Печальное известие пришло из Англии. Кэти Фергюсон, супруга Алекс Фергюсона, скончалась в возрасте 84 лет. Об этом сообщает The Sun.

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Пара познакомилась еще в 1964 году, когда Алексу Фергюсону было 23 года. Они поженились через два года. У супругов родилось трое сыновей – Марк и близнецы Даррен и Джейсон. Дети подарили леди Кэти и сэру Алексу Фергюсону 12 внуков и одного правнука.

Издание отмечает, что леди Кэти умерла вчера, 5 октября, в графстве Чешир.

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