Фергюсон поражен формой Рашфорда – легенда Манчестер Юнайтед дал важный совет клубу
Экс-наставник "красных дьяволов" Алекс Фергюсон дает советы руководство команды по трансферам.
Бывшего тренера Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона поразила игра нападающего Маркуса Рашфорда. Но он считает, что клубу следует подумать над подписанием еще одного форварда.
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"Маркус – фантастический. Он всегда имел хорошую реализацию, что действительно важно для нападающего. Он в великолепной форме. К сожалению, Рашфорд – наш основной бомбардир, не помешал бы еще один. Но он справляется со всем", – высказал свое мнение Фергюсон во время интервью Sky Sports.
В этом сезоне Рашфорд сыграл в 24 матчах АПЛ и забил 14 голов. В финале Кубка английской лиги он забил победный гол в ворота Ньюкасла и помог Манчестеру Юнайтед завоевать первый трофей за 5 лет.
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