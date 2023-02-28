Бывшего тренера Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона поразила игра нападающего Маркуса Рашфорда. Но он считает, что клубу следует подумать над подписанием еще одного форварда.

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"Маркус – фантастический. Он всегда имел хорошую реализацию, что действительно важно для нападающего. Он в великолепной форме. К сожалению, Рашфорд – наш основной бомбардир, не помешал бы еще один. Но он справляется со всем", – высказал свое мнение Фергюсон во время интервью Sky Sports.

В этом сезоне Рашфорд сыграл в 24 матчах АПЛ и забил 14 голов. В финале Кубка английской лиги он забил победный гол в ворота Ньюкасла и помог Манчестеру Юнайтед завоевать первый трофей за 5 лет.

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