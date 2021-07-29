Четырехкратный чемпион Шотландии решил таким способом отблагодарить тренера, который привел команду к невиданным ранее высотам. Кроме сэра Алекса, Абердин в будущем планирует изготовить памятники и другим легендам, сообщает официальный сайт шотландского клуба.

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Фергюсон будет изображен таким, как на фото ниже. В этот момент тренер празднует чемпионский титул-1980. Впервые за 15 лет чемпионом Шотландии стал не Рейнджерс или Селтик. Статуя в честь тренера будет установлена ​​вблизи домашней арены Абердина.

"Я взволнован этим признанием, мне очень приятно получить награду от клуба, в котором прошла значительная часть моей карьеры. С нетерпением жду момента, чтобы увидеть результат работы", – заявил сэр Алекс.

Напомним, с Абердином легендарный шотландец трижды выиграл чемпионат и привел команду к победе в Кубке кубков и Суперкубке УЕФА-1983. Впоследствии Фергюсон возглавил сборную Шотландии, а еще позже – Манчестер Юнайтед.

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