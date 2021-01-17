"Уэйн – лучший бомбардир сборной Англии всех времен, лучший бомбардир в истории Манчестер Юнайтед, и провел фантастическую карьеру игрока. Это станет отправной точкой для него.

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Однако, это индустрия результатов, и вы должны их демонстрировать. Он, как никто другой, знает об этом. Он имел хорошее начало, он знает об игре, находится в центре внимания и я надеюсь, что он добьется успеха. Работа главным тренером – большой шаг вперед для него. Ему, вероятно, не надо идти в тренеры, чтобы обеспечить свою семью, поскольку ныне он довольно богатый молодой человек, сделавший карьеру в футболе.

И это важно, потому что он хочет заниматься этим. Нет смысла быть тренером, если кто-то просит об этом. Он пошел туда как играющий тренер, потом он стал игроком-главным тренером, а теперь остался просто наставником. Это то, чего он хотел. Надеюсь, что у него все будет хорошо", – цитирует Фергюсона The Standard.

Отметим, что Уэйн Руни с конца ноября исполнял обязанности наставника Дерби после отставки Филиппа Коку. На этой неделе боссы "баранов" сделали его постоянным коучем команды. Дерби в данный момент занимает 23-е место в Чемпионшипе, но от спасительной позиции ребята Руни отстают лишь по дополнительным показателям.

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