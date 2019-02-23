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Фергюсон настроит игроков Манчестер Юнайтед перед поединком с Ливерпулем

14:33 40 Читати українською
Фергюсон настроит игроков Манчестер Юнайтед перед поединком с Ливерпулем
Уле Гуннар Сульшер и Алекс Фергюсон / REUTERS

Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер рассказал, насколько важны поединки против Ливерпуля для бывшего наставника "красных дьяволов" Алекса Фергюсона.

"Мы знаем, насколько важна для Манчестер Юнайтед и его болельщиков эта игра. Наше желание состоит в том, чтобы объединить эту команду и придать ей веру в себя. Если мы обыграем Ливерпуль, то победа станет еще одним шагом на пути к этому.

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Сэр Алекс Фергюсон сможет поговорить с игроками, если захочет, потому что мы знаем, как много для него значили победы над Ливерпулем. Я играл в нескольких матчах сам, и знаю масштаб этого противостояния. Мы всегда с нетерпением ждали встреч против "красных", – цитирует Сульшера Sky Sports.

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Напомним, Манчестер Юнайтед будет принимать Ливерпуль в рамках 27 тура АПЛ. Поединок состоится завтра, 24 февраля, начало матча запланировано на 16:05.

Англия27 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: Воскресенье 24 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
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Ливерпуль
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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
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