Фергюсон – бог футбола, – екс-хавбек Манчестер Юнайтед Андерсон

Бразилец Андерсон вспомнил свои выступления в составе Манчестер Юнайтед под руководством легендарного сэра Алекса Фергюсона.

"Я стал взрослым очень рано. Когда мне было пятнадцать, я думал как 24-летний парень и уже умел принимать жесткие решения.

Экс-полузащитник Манчестер Юнайтед Андерсон завершил карьеру

В 2001 году умер мой отец, и примерно в это же время многие мои друзья детства начали употреблять наркотики. Они гасли на моих глазах, было страшно. Почти все они умерли... Тогда я понял, что это не мой путь и начал помогать своей семье.

Мне очень повезло встретить в начале своего пути Алекса Фергюсона. Он – бог футбола. Ради него я играл несмотря на травмы, я оставался на поле, даже когда казалось, что моя нога вот-вот сломается. Я чувствовал, как он заботится обо мне. Когда мне было 18-ть, он доверял мне в топовых матчах, и у меня нет слов, чтобы выразить ему всю благодарность. Моя карьера в МЮ закончилась с уходом Фергюсона. Мойес мне уже не доверял", – цитирует Андерсона Goal.

Напомним, бразильский полузащитник стал одним из творцов победы Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов 2007/08.

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