Кубок Венгрии, 1/8 финала

Ференцварош – Фехервар – 1:2

Голы: Стопира, 13 (авт) – Николич, 8 (п), Стопира, 40

Лидеры венгерского футбола волей жребия в национальном Кубке встретились уже на стадии 1/8 финала. Ференцварош уверенно мчится к очередному чемпионству, а вот у Фехервара проблемы. Безвыигрышная серия "Види" в чемпионате насчитывает шесть матчей, пять из которых – поражения.

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Как говорил классик, Кубок – это совсем другой турнир. Вот и команда Ивана Петряка решила приложить максимум усилий для успеха. Особенно мотивированным был украинец, игравший против своего бывшего клуба и трех земляков – Сергей Ребров в старте выпустил и Зубкова, и Харатина.

Уже на 8-й минуте Фехервар вышел вперед. Это Петряк навязал борьбу защитнику "Фради", а тот нарушил правила. Это произошло в штрафной – пенальти. К отметке подошел капитан гостей и был точен. Однако вскоре Стопира свел на нет все усилия, срезав мяч в собственные ворота. К счастью для защитника из Кабо-Верде, он сумел исправить свою ошибку, забив в нужную цель в конце первого тайма.

Во второй половине командам не удалось продолжить забивать. Голов больше не было, хотя арбитр даже щедро компенсировал аж 8 минут. В конце концов, Петряк и Ко прошли в следующий раунд. Зато Ребров, в активе которого уже два титула чемпиона Венгрии, в третий раз подряд вылетел из Кубка страны.

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