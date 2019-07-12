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Ференцварош включил в контракт Зубкова интересный пункт для предотвращения повторения скандала с Петряком

22:13 95 Читати українською
Ференцварош включил в контракт Зубкова интересный пункт для предотвращения повторения скандала с Петряком
Александр Зубков (слева) / ФК Ференцварош

Новичок Ференцвароша Александр Зубков рассказал о необычном пункте в своем контракте.

"Это правда, в моем контракте прописан пункт, согласно которому после окончания аренды Шахтер не имеет права отдать меня главному конкуренту Ференцвароша – Фехервару", – цитирует Зубкова "Сегодня".

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Напомним, летом этого года украинский футболист Иван Петряк со скандалом перешел из Ференцвароша, которому помог стать чемпионом Венгрии, в состав главного конкурента – Фехервара. Это событие вызвало большой резонанс.

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К слову, Александр Зубков перешел в Ференцварош летом этого года, арендная сделка рассчитана на 1 сезон. Кроме того, действующего чемпиона Венгрии тренирует Сергей Ребров, а в команде выступают украинцы Игорь Харатин и Даниил Игнатенко.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Иван Петряк Иван Петряк Ференцварош Ференцварош Фехервар Фехервар Александр Зубков Александр Зубков
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