Ференцварош в статусе чемпиона дожал Мезекевешд – Зубков вынужденно покинул поле в первом тайме
Ференцварош обыграл Мезекевешд в рамках 32-го тура чемпионата Венгрии. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".
Венгрия, 24 тур
Ференцварош – Мезекевешд – 2:1
Голы: Нгуэн, 23, 90 – Бесирович, 64
Команда Сергея Реброва оформила третий чемпионский титул подряд еще в позапрошлом туре. Соперники Ференцвароша уже два матча подряд перед стартовым свистком устраивают чемпионский коридор. Это не спасло Фехервар от поражения, а сегодня его судьбу повторил Мезекевешд.
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"Фради" забили первыми – после позиционной атаки отличился Нгуэн. За гостей в середине второго тайма ответил Бесирович. Однако на последней минуте основного времени все тот же Нгуэн принес команде Реброва победу.
Александр Зубков заставляет волноваться болельщиков сборной Украины. Вингер попал в расширенную заявку Андрея Шевченко на матчи перед Евро-2020, а сегодня сумел отыграть всего полчаса. Официальный сайт Ференцвароша сообщил, что замена Зубкова была вынужденной. Детальной информации о его повреждении пока нет.
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