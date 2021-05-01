Венгрия, 24 тур

Ференцварош – Мезекевешд – 2:1

Голы: Нгуэн, 23, 90 – Бесирович, 64

Команда Сергея Реброва оформила третий чемпионский титул подряд еще в позапрошлом туре. Соперники Ференцвароша уже два матча подряд перед стартовым свистком устраивают чемпионский коридор. Это не спасло Фехервар от поражения, а сегодня его судьбу повторил Мезекевешд.

Малиновский находится под протекцией Гасперини – стало известно, за какую сумму Аталанта готова попрощаться с украинцем

"Фради" забили первыми – после позиционной атаки отличился Нгуэн. За гостей в середине второго тайма ответил Бесирович. Однако на последней минуте основного времени все тот же Нгуэн принес команде Реброва победу.

Александр Зубков заставляет волноваться болельщиков сборной Украины. Вингер попал в расширенную заявку Андрея Шевченко на матчи перед Евро-2020, а сегодня сумел отыграть всего полчаса. Официальный сайт Ференцвароша сообщил, что замена Зубкова была вынужденной. Детальной информации о его повреждении пока нет.

Барса – чемпіон Іспанії, Маліновський зі сріблом, Холанд без ЛЧ, біль конкурента ПСЖ – прогноз на фініш сезону