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Ференцварош в дебютном матче Реброва вырвал победу и сохранил лидерство в чемпионате Венгрии

22:22 159 Читати українською
Ференцварош в дебютном матче Реброва вырвал победу и сохранил лидерство в чемпионате Венгрии
Ребров дебютировал в Ференцвароше с победы / фото: ФК Ференцварош

В матче 6 тура чемпионата Венгрии Ференцварош под руководством Сергея Реброва на выезде одолел Мезекевешд-Жори.

Сергей Ребров удачно дебютировал в роли наставника Ференцвароша. В матче 6 тура венгерского первенства команда украинца, который был назначен на должность на этой неделе, сумела одолеть Мезекевешд-Жоре. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу Ференцвароша, а единственный гол был забит уже в компенсированное арбитром время..

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К слову, в стартовом составе Ференцвароша вышел украинец Иван Петряк, который отдал голевую передачу.

После этой победы столичная команда сохранила лидерство в чемпионате Венгрии. У Ференцвароша 16 очков, у Гонведа на балл меньше.

Чемпионат Венгрии, 6 тур

Мезекевешд-Жори – Ференцварош – 0:1

Гол: Беде, 90+1

Теги
Мир Главное Украинцы за рубежом Иван Петряк Иван Петряк Ференцварош Ференцварош Сергей Ребров Сергей Ребров Венгрия Мезекевешд Мезекевешд
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