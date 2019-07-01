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Ференцварош уничтожил Университатю Крайову – команда Реброва демонстрирует впечатляющий результат в летних спаррингах

21:50 57 Читати українською
Ференцварош уничтожил Университатю Крайову – команда Реброва демонстрирует впечатляющий результат в летних спаррингах
Ференцварош – Университатя Крайова / Фото ФК Ференцварош

Ференцварош не заметил Университатю Крайову в товарищеском матче.

Контрольный матч

Ференцварош – Университатя Крайова – 4:0

Голы: Педру, 45, Исаел, 53, Сигневич, 58, Пришкин, 78

Петряк написал прощальное письмо фанатам Ференцвароша, которые его проклинали за предательство

Действующий чемпион Венгрии был явным фаворитом во встрече, но первый мяч в ворота Университати влетел в самом конце первого тайма.

После перерыва у подопечных Сергея Реброва меткость наладилась и Ференцварош еще трижды поразил ворота соперника.

Эта победа стала уже шестой для украинского наставника из 7-ми контрольных поединков этого лета.

Стоит отметить, что украинский хавбек Ференцвароша Игорь Харатин провел матч на скамейке запасных.

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Теги
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