Ференцварош уничтожил Университатю Крайову – команда Реброва демонстрирует впечатляющий результат в летних спаррингах

Ференцварош не заметил Университатю Крайову в товарищеском матче.

Контрольный матч

Ференцварош – Университатя Крайова – 4:0

Голы: Педру, 45, Исаел, 53, Сигневич, 58, Пришкин, 78

Петряк написал прощальное письмо фанатам Ференцвароша, которые его проклинали за предательство

Действующий чемпион Венгрии был явным фаворитом во встрече, но первый мяч в ворота Университати влетел в самом конце первого тайма.

После перерыва у подопечных Сергея Реброва меткость наладилась и Ференцварош еще трижды поразил ворота соперника.

Эта победа стала уже шестой для украинского наставника из 7-ми контрольных поединков этого лета.

Стоит отметить, что украинский хавбек Ференцвароша Игорь Харатин провел матч на скамейке запасных.

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