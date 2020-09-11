Ференцварош разгромил Пакш в матче 4-го тура чемпионата Венгрии, а Ребров испытал Игоря Харатин в новом амплуа. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии 2020/21, 4-й тур

Ференцварош – Пакш – 5:0

Голы: Нгуэн, 1, 20, 28, Боли, 46, 90+2

Удаление: Селпал, 64 (Пакш)

Ференцварош роскошно начал поединок – Нгуен забил уже на 25 секунде поединка, а к 28 минуте оформил хет-трик. После перерыва подопечные Реброва продолжили избиение соперника – Боли в начале и конце тайма отличился по забитому мячу и установил окончательный счет.

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Отметим необычную роль Игоря Харатин на поле – номинальный опорный хавбек провел весь матч на позиции центрального защитника. А вот Александр Зубков вышел на поле на 68 минуте вместо главного героя поединка Нгуэна, однако не смог отличиться результативными действиями.

Таким образом, Ференцварош набрал 7 очков и возглавил турнирную таблицу, однако Академия Пушкаша имеет матч в запасе. Пакш с 1 пунктом остался в зоне вылета.

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