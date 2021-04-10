Чемпионат Венгрии, 28 тур

Ференцварош – Академия Пушкаша – 1:1

Голы: Лайдуни 77 – Нуньес, 7

"Фради" могли стать чемпионом Венгрии за 5 туров до финиша. Команда Сергея Реброва прйимала главного конкурента – Академию Пушкаша, которую опережала на 13 очков. Соответственно, 3 пункта гарантировали Ференцварошу 32-й титул в истории клуба.

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Украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков начали игру в запасе. Но уже на 7-й минуте команда Реброва оказалась в роли команды, которая вынуждена отыгрываться. Нуньес после подачи с углового эффектно подрезал мяч в дальнюю девятку. Шансов у Дибуша почти не было. Этот гол стал единственным в первом тайме.

Во втором тайме Ребров бросил в бой Александра Зубкова и Игоря Харатина. Это принесло свои плоды на 77-й минуте. Гол в свой актив записал Лайдуни, который расстрелял ворота после розыгрыша углового. Голевой пас в активе Харатина – правда, это произошло несколько случайно, ведь мяч просто отлетел от хавбека сборной Украины.

Этот гол стал последним в матче. Ференцварош не смог стать чемпионом за 5 туров до финиша, но сохранил отрыв от главного преследователя в 13 очков.

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