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Ференцварош Реброва вырвал победу у Гонведа – клуб украинца продолжает возглавлять таблицу

22:36 55 Читати українською
Ференцварош Реброва вырвал победу у Гонведа – клуб украинца продолжает возглавлять таблицу
Сергей Ребров / Фото: соцсети

Ференцварош Сергея Реброва одержал тяжелую победу в матче против Гонведа. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии, 19-й тур

Ференцварош – Гонвед – 1:0

Гол: Беде, 83

Удаление: Батик, 90+5

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Активнее розочалы матч хозяева, но оборона Гонведа устояла. До перерыва команды обменялись несколькими моментами, но реализовать их не смогли.

Во втором тайме подопечные Реброва увеличили натиск, но забить гол смогли лишь в конце поединка. Удаление игрока Гонведа упростило хозяевам задачу и они спокойно довели матч до минимальной победы.

Отметим, что украинцы Игорь Харатин и Иван Петряк провели на поле весь матч и изрядно поспособствовали победе своей команды.

Ференцварощ имеет в активе 42 пункта и возглавляет турнирную таблицу.

Теги
Сергей Ребров Сергей Ребров Ференцварош Ференцварош Гонвед Гонвед Игорь Харатин Игорь Харатин Мир Иван Петряк Иван Петряк
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