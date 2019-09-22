Ференцварош Реброва вырвал победу на последних минутах матча против Залаэгерсега

Состоялся перенесенный матч второго тура чемпионата Венгрии.

Чемпионат Венгрии, 2-й тур

Залаэгерсег – Ференцварош – 1:2

Голы: Икоба, 44 – Леандро, 88, Нгуен, 90+2

Нереализованный пенальти: Варга, 67 (Ф)

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Аутсайдер чемпионата шокировал голом действующего чемпиона Венгрии уже на 44-й минуте. Лишь в конце поединка подопечные Сергея Реброва сумели выровнять положение, а перед финальным свистком гости забили победный мяч.

В стартовом составе хозяев появился экс-карпатовец Олег Голодюк, но был заменен уже на 17-й минуте. Александр Зубков и Игорь Харатин начали матч с первых минут. После перерыва Ребров решил заменить украинцев на 61-й и 81-й минутах соответственно.

После 5-ти туров Ференцварош поднялся на третью строчку, имея еще игру в запасе. Залаэгерсег – 10-й.

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