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Ференцварош Реброва в прах разнес Дебрецен

21:47 135 Читати українською
Ференцварош Реброва в прах разнес Дебрецен
Дебрецен – Ференцварош / Фото ФК Ференцварош

Дебрецен принимал Ференцварош в рамках 12-го тура чемпионата Венгрии.

Чемпионат Венгрии, 12-й тур

Дебрецен – Ференцварош – 1:6

Голы: Кундрак, 50 – Варга, 11, 79, Нгуен, 36, 87, Изаэль, 61, Боле, 76

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В Дебрецена не было много шансов на очки в противостоянии с Ференцварошем, но такого хозяева точно не ожидали. Подопечные Сергея Реброва шесть раз праздновали взятие ворот. Хозяева отличились лишь скромным голом престижа.

В составе гостей сыграли сразу три украинца – Игорь Харатин, Александр Зубков и Даниил Игнатенко.

Ференцварош вплотную приблизился к первой ступени, уступая Фехервару Петряка только по дополнительным показателям. Стоит отметить, что у команды Реброва еще есть игра в запасе.

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Теги
Украинцы за рубежом Сергей Ребров Сергей Ребров Венгрия Мир Дебрецен Дебрецен Ференцварош Ференцварош Даниил Игнатенко Даниил Игнатенко Игорь Харатин Игорь Харатин Александр Зубков Александр Зубков
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