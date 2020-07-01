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Ференцварош Реброва усилился бывшим вратарем Ливерпуля

1 июля 15:05 - Читати українською
Ференцварош Реброва усилился бывшим вратарем Ливерпуля
Кариус и Богдан / Сайт Ливерпуля

Ференцварош начал трансферную работу из подписания нового голкипера.

Новичком чемпиона Венгрии стал Адам Богдан, информирует официальный твиттер клуба.

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32-летний голкипер получил статус свободного агента после завершения контракта с Хибернианом. Венгр так и не смог закрепиться ни в одном из своих британских клубов (Болтон, Ливерпуль, Уиган и другие), поэтому решил вернуться на родину. Никаких подробностей личного соглашения Ференцварош не сообщает.

Напомним, по итогам сезона команда Сергея Реброва защитила титул чемпиона Венгрии. Основным стражем ворот был Денеш Дибуш – 35 пропущенных голов в 40 матчах.

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Трансферы Мир Ливерпуль Ливерпуль Ференцварош Ференцварош Венгрия Адам Адам Богдан
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