Ференцварош Реброва уничтожил соперника в спарринге, забив 9 голов

Товарищеские матчи.

Ференцварош – Фридек-Мистек – 9:0

Голы: Рамадан, 26, Болт, 46, 56, 78, Санто, 60, 66, 75, Нгуэн, 64, 83

Подопечные Реброва повели в счете в первом тайме благодаря голу Рамадана. А вот во второй половине венгерский клуб прошелся катком по сопернику: Боли и Санто отличились хет-триками, а Нгуэн оформил дубль.

"Ребров хотел бы вернуться в Динамо": Цыганык – о вероятности камбэка легенды киевлян после отставки Михайличенко

Отметим, что из украинцев Ференцвароша на поле появился лишь Игорь Харатин в начале второго тайма, тогда как Зубков остался на скамейке запасных.

Напомним, Ференцварош под руководством Реброва дважды подряд стал чемпионом Венгрии.

Ребров і український ринок: розкручені таланти Динамо і Шахтаря, два лідери Зорі та інші варіанти підсилення перед ЛЧ