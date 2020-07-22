toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО ТРАНСФЕРЫ ЗАРЯ

Ференцварош Реброва уничтожил соперника в спарринге, забив 9 голов

19:12 - Читати українською
Ференцварош Реброва уничтожил соперника в спарринге, забив 9 голов
Ференцварош – Фридек-Мистек – 9:0 / фото ФК Ференцварош

Ференцварош в товарищеском матче разбил Фридек-Мистек из третьего дивизиона чемпионата Чехии.

Товарищеские матчи.

Ференцварош – Фридек-Мистек – 9:0

Голы: Рамадан, 26, Болт, 46, 56, 78, Санто, 60, 66, 75, Нгуэн, 64, 83

Подопечные Реброва повели в счете в первом тайме благодаря голу Рамадана. А вот во второй половине венгерский клуб прошелся катком по сопернику: Боли и Санто отличились хет-триками, а Нгуэн оформил дубль.

"Ребров хотел бы вернуться в Динамо": Цыганык – о вероятности камбэка легенды киевлян после отставки Михайличенко

Отметим, что из украинцев Ференцвароша на поле появился лишь Игорь Харатин в начале второго тайма, тогда как Зубков остался на скамейке запасных.

Напомним, Ференцварош под руководством Реброва дважды подряд стал чемпионом Венгрии.

Ребров і український ринок: розкручені таланти Динамо і Шахтаря, два лідери Зорі та інші варіанти підсилення перед ЛЧ

blog_ava
Маркевич посоветовал лидерам Динамо "убегать" за границу
06:30
14978
Теги
Мир Товарищеские матчи Ференцварош Ференцварош Товарищеские матчи Сергей Сергей Ребров Украинцы за рубежом
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
мин
Парма
20:30
Наполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук