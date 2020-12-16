Чемпионат Венгрии, 15 тур

Пакш – Ференцварош – 1:3

Голы: Шабо, 44 – Фримпонг, 3 Харатин, (пен.), 50, Исаэл, 86

Команда Реброва приехала в гости к крепкому Пакшу, который шел шестым. Вчера Фехервар расписал ничью, дав шанс Ференцварошу увеличить отрыв.

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Дебют сложился для гостей просто великолепно. Фримпонг эффектным ударом положил конец суете после подачи углового. Действующий чемпион упустил несколько возможностей удвоить преимущество и поплатился перед свистком на перерыв. Янош Шабо головой замкнул подачу с левого фланга. Ференцварош явно не хотел мириться с ситуацией. На 49 минуте голкипер Пакша сбил Мака в штрафной. Игорь Харатин подошел к "точке" и пробил точно в правый угол – 2:1. Украинец забил свой четвертый мяч в сезоне. Под занавес встречи Исаэл оформил окончательный счет.

Победа позволила Ференцварошу увеличить преимущество над Фехерваром до 9 очков. У подопечных Реброва также один матч в запасе.

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