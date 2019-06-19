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Ференцварош Реброва с Зубковым и Харатиным победили в третьем подряд тренировочном матче

21:35 3 Читати українською
Ференцварош Реброва с Зубковым и Харатиным победили в третьем подряд тренировочном матче
Мура – Ференцварош / Ференцварош

Состоялся товарищеский поединок в рамках предсезонных сборов между словенской Мурой и венгерским Ференцварошем.

В предсезонном товарищеском матче словенская Мура принимала Ференцварош, который возглавляет Сергей Ребров. В составе гостей на поле вышли двое украинцев Игорь Харатин и Сергей Зубков.

Атырау, который возглавляет Дулуб, с четырьмя украинцами в составе вышел в финал Кубка Казахстана

Украинские футболисты голами не отмечались, а чемпион Венгрии победил со счетом 4:1. Заметим, что эта победа стала третьей подряд для команды Реброва на предсезонных сборах.

Ференцварош Реброва и Харатина разбил экс-клуб динамовца с невероятным счетом в первом предсезонном матче

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Теги
Сергей Ребров Сергей Ребров Венгрия Украинцы за рубежом Мир Ференцварош Ференцварош Игорь Харатин Игорь Харатин Александр Зубков Александр Зубков
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