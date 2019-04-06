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Ференцварош Реброва разгромил Пакш, Габовда и Голодюк помогли Халадашу победить ДВТК

20:52 15 Читати українською
Ференцварош Реброва разгромил Пакш, Габовда и Голодюк помогли Халадашу победить ДВТК
Иван Петряк / UA-Football

Состоялись очередные матчи 27-го тура чемпионата Венгрии. Команды украинцев одержали победы.

Венгрия, 27-й тур

ДВТК – Халадаш – 0:1

Гол: Руй Педру, 77

Академия Пушкаша – Кишварда – 0:4

Голы: Гостоньи, 18, Грозав, 31, Мельник, 54, Хорват, 70, (пен)

Ференцварош – Пакш – 3:0

Голы: Ленцер, 1, (аг), Нгуэн, 50, Беде, 79

Габовда и Голодюк помогли Халадашу на выезде переиграть ДВТК. Единственный гол на счету Руй Педру. Оба украинца отыграли весь матч, Голодюк записал в свой пассив желтую карточку, тогда как Габовда отдал голевую передачу на Педру.

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Кишварда с тремя украинцами в составе разгромила Академию Пушкаша. В составе гостей вышли Кравченко, Карасюк и Мельник, последний отметился забитым голом.

Ференцварош Реброва разбил Пакш. Уже на 1-й минуте Ленцер срезал мяч в собственные ворота, а во втором тайме Нгуен и Беде довели счет до разгромного. Петряк вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, тогда как Харатин пропускал матч из-за перелома носа.

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Украинцы за рубежом Богдан Мельник Богдан Мельник Мир Юрий Габовда Юрий Габовда Олег Голодюк Олег Голодюк Иван Петряк Иван Петряк Ференцварош Ференцварош
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