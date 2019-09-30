Ференцварош Реброва обыграл Кишварду – на поле вышли по два украинца в каждой из команд

В матче 7 тура чемпионата Венгрии Ференцварош дома минимально победил Кишварду, за которую выступают Антон Кравченко и Богдан Мельник.

Чемпионат Венгрии, 7 тур

Ференцварош – Кишварда – 1:0

Гол: Леандро, 86

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В матче 7 тура чемпионата Венгрии произошло "украинское" дерби между Ференцварошем и Кишвардой. В составе "Фради" на поле появились Александр Зубков и Игорь Харатин, гости выпустили Антона Кравченко и Богдана Мельника.

Поединок катился к ничьей, пока Леандро, который появился на замену во втором тайме, не принес победу своей команде. Таким образом, Ференцварош набрал 15 очков и отстает на 3 пункта от 1 строчки, на которой находится Фехервар Ивана Петряка. В активе Кишварды 9 очков и 7 строчка.

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