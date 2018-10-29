Ференцварош Реброва и Петряка потерпел первое поражение в сезоне, Кишварда Милевского уступила Мезекевешду

Состоялись очередные матчи 11-го тура чемпионата Венгрии с участием команд украинских легионеров.

Диошдьёр открыл счет в матче против Уйпешта, но удержать преимущество хозяева не смогли и пропустили 2 мяча за 15 минут. Украинский полузащитник Диошдьёра Сергей Шестаков провел на поле весь матч, но отметился лишь желтой карточкой.

Петряк: Ребров много времени уделяет тактике

Ференцварош, который возглавляет Сергей Ребров, потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата Венгрии. Обидчиками подопечных Реброва стал скромный ФК Академия Пушкаша. Хозяевам хватило одного гола в начале поединка для победы. В составе Ференцвароша весь матч на поле провел украинский хавбек Иван Петряк.

Кишварда принимала Мезекевешд. В стартовом составе хозяев вышли в старте сразу 2 украинских полузащитника – Роман Карасюк и Сергей Мельник, звездный форвард Артем Милевский остался на скамейке запасных. В команде гостей с первых минут на поле появился еще один украинский хавбек Шандор Вайда, а его одноклубник Михаил Месхи остался в запасе. Вот такая украинская "делегация" соревновалась на полях Венгрии.

Сильнее оказалась команда Вайды и Месхи, которая сделала камбэк во втором тайме и смогла вырвать победу уступая 0:1. Никто из украинцев результативными действиями не отметился.

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