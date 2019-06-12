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Ференцварош Реброва и Харатина разбил экс-клуб динамовца с невероятным счетом в первом предсезонном матче

08:00 78 Читати українською
Ференцварош Реброва и Харатина разбил экс-клуб динамовца с невероятным счетом в первом предсезонном матче
ФК Ференцварош / Сайт клуба

Венгерский Ференцварош начал подготовку к сезону 2019/2020.

Первым соперником Ференцвароша на предсезонных сборах, который тренирует украинский специалист Сергей Ребров, стал клуб Шампионе Целье, который выступает в низших дивизионах Словении. Заметим, что игрок Динамо Беньямин Вербич ранее выступал за эту команду.

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Венгры разбили соперника со счетом 9:0. 6 мячей было забито в первом тайме, а также три во втором. Заметим, что именно во второй половине встречи на поле вышел украинский хавбек Игорь Харатин.

Зубков присоединился к Ференцварошу и провел первую тренировку под руководством Реброва

Заметим, что другой украинец – Александр Зубков, который только недавно присоединился к чемпионам Венгрии, участия в поединке не взял.

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Теги
Мир Ференцварош Ференцварош Игорь Харатин Игорь Харатин Александр Зубков Александр Зубков Сергей Ребров Сергей Ребров Венгрия Украинцы за рубежом
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