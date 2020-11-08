Подопечные Сергея Реброва добыли убедительное победу в матче 10-го тура чемпионата Венгрии. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии 2020/21, 10-й тур

Ференцварош – Мезекевешд – 3:0

Голы: Нгуэн, 15, Боли, 20, Узуни, 45+1

Нереализованный пенальти: Харатин, 50

Ференцварош еще в первом тайме оформил разгромное преимущество. Счет открыл Нгуэн, а через 5 минут Боли удвоил преимущество. Перед перерывом был удален экс-игрок Черноморца Михаил Месхи, после чего Узуни забил третий гол команды Реброва.

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После перерыва Ференцварош мог еще увеличить разрыв, однако Харатин не сумел реализовать пенальти. Отметим, что Игорь был заменен на 60 минуте, а Зубков покинул поле через 14 минут.

Таким образом, Ференцварош укрепил свои лидерские позиции, набрав 20 очков, Мезекевешд с 8 пунктами остался последним.

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