Ференцварош провел первый день сборов – Ребров оценил состояние команды, которая готовится к квалификации ЛЧ

Команда Сергея Реброва вчера (17 июля) собралась в австрийском городе Бад-Радкерсбург, где проведет 10 дней первого этапа сборов, информирует официальный сайт клуба. Тренер взял с собой 26 игроков, среди них и украинцы Зубков и Харатин.

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"Я заметил радость игроков после возвращения, но первый день сборов всегда очень тяжелый. Я вижу, что они борются, они также знают, что работа даст свои плоды, поэтому все идет хорошо. Мы подписали новых игроков, потому что мы видели, что они могут усилить нас. Я уверен, что их прибытие станет положительным для нас", – заявил Ребров.

Напомним, в августе Ференцварош начнет сезон 2020/21 с квалификации Лиги чемпионов – венгерский гранд стартует с первого раунда.

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