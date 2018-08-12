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Ференцварош Петряка победил Кишварду, Шиндер был удален

08:00 5 Читати українською
Ференцварош Петряка победил Кишварду, Шиндер был удален
Иван Петряк / ФК Ференцварош

Ференцварош с Иваном Петряком в составе одержал победу над Кишвардой, в составе которой играют Темур Парцвания, Антон Шиндер, Павел Лукьянчук и Роман Карасюк.

В матче 4 тура чемпионата Венгрии Кишварда дома принимала Ференцварош. В составе хозяев в старте появились сразу 3 украинских легионера, на скамейке остался только Павел Лукьянчук. Правда, на 32-й минуте нападающий Антон Шиндер оставил свою команду в меньшинстве, получив красную карточку.

Иван Петряк появился на поле с первых минут, а его команда во втором тайме забила 2 гола усилиями Леандро и Лансафаме. В итоге, Ференцварош победил со счетом 2:0 и продолжает возглавлять турнирную таблицу.

Кишварда расположилась на последней строчке и не имеет ни одного очка.

Чемпионат Венгрии, 4 тур

Кишварда – Ференцварош – 0:2

Голы: Леандро, 55, Лансафаме, 75 (пен.)

Удаление: Шиндер, 32 (Кишварда)

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Мир Павел Лукьянчук Павел Лукьянчук Кишварда Кишварда Роман Карасюк Роман Карасюк Антон Шиндер Антон Шиндер Темур Парцвания Темур Парцвания Иван Петряк Иван Петряк Ференцварош Ференцварош
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