Новым рулевым чемпионов Венгрии стал 55-летний Петер Штегер, сообщает официальный сайт клуба.

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Австрийский специалист в течение карьеры успел поработать у себя на родине, а также за рубежом – в немецких Кельне и Боруссии Дортмунд. Последние два сезона он провел в Аустрии на должностях спортивного директора, а затем главного тренера. Под руководством Штегера в Ференцвароше будут играть двое украинцев – Харатин и Зубков.

Напомним, что Ребров покинул Ференцварош после трех чемпионств подряд и сенсационного выхода в групповой этап ЛЧ 2020/21.

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