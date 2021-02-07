Чемпионат Венгрии, 20 тур

Ференцварош – Фехервар – 2:0

Голы: Узуни, 11, Нгуэн, 61

Удаление: Рус, 69 (Фехервар)

Поединок Ференцварош – Фехервар стартовал на Групама Арена в Будапеште в 19:30 по Киеву. Встречались две лучшие команды чемпионата Венгрии – "Фради" на момент начала игры опережали своих оппонентов на 13 пунктов, уверенно шагая к третьему титулу подряд. Игорь Харатин вышел в стартовом составе Ференцвароша, а у гостей с первых минут появился Иван Петряк, в свое время со скандалом покинувший столичный клуб. Александр Зубков второй раз подряд оказался вне заявки команды Сергея Реброва.

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Хозяевам удалось забить быстрый гол – уже на 11-й минуте мяч влетел в сетку. Мирто Узуни откликнулся на пас из глубины и техничным ударом с лета поразил ворота Фехервара. Албанец забивает уже в пятом матче подряд! Этот гол стал единственным до перерыва, хотя хозяева имели еще моменты – в частности, перспективный шанс упустил Боли.

После перерыва Ференцварош удвоил свое преимущество – роскошным пасом Франка Боли воспользовался Токмак Нгуэн, реализовав выход один на один с кипером. После второго пропущенного мяча шансы гостей хотя бы на ничью значительно уменьшились, ведь оборона "Фради" является надежной в чемпионате – всего 10 пропущенных голов в 19-ти матчах. Удаление Руса за вторую желтую карточку лишь подытожило неудачу Фехервара в противостоянии с главным фаворитом сезона.

В конце концов, команда Сергея Реброва уверенно удержала положительный для себя результат. Игорь Харатин получил желтую и отыграл 84 минуты, а Иван Петряк – весь поединок. Ференцварош оторвался от преследователей уже на 16 очков – помешать третьему подряд чемпионству может только фантастическое стечение обстоятельств.

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