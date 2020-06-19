Ференцварош обратился в суд из-за информации об уходе Реброва в Фенербахче

Юрист Ференцвароша Эмин Озкурт прокомментировал слухи относительно возможного ухода Сергея Реброва в турецкий Фенербахче.

"Под руководством Сергея Реброва Ференцварош выиграл два чемпионата с момента его приезда. Он обращался ко мне, поскольку некоторые новости о нем в прессе не отражали действительность. Мы передали в суд запрос на опровержение этой информации, начался судебный процесс.

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Мы можем четко сказать, что контракт с Сергеем Ребровым рассчитан до 30 июня 2023 года. В этом отношении между сторонами нет проблем. Новости в турецкой прессе не отражают правду", – приводит слова Озкурт Futbol Arena.

Напомним, украинский специалист вместе с Ференцварошем сумел оформить досрочное чемпионство в венгерской первенства.

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